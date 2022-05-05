Россиянам дали совет по обращению с валютой

Экономист Разуваев посоветовал россиянам оставить идею вкладываться в доллары

В текущей ситуации не стоит вкладываться в доллары, считает экономист, член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Он посоветовал при необходимость приобретать британские фунты стерлингов или хранить рубли на вкладе. Своим мнением специалист поделился с «Лентой.ру».

Почему не стоит вкладываться в валюту

Во-первых, нынешнее укрепление рубля — это просто торговый баланс — экспорт больше импорта. Чтобы сбить инфляцию, наши власти и допускают это укрепление. Но все-таки у нас ссора с Западом, и если держать деньги в валюте потенциального противника — что угодно может произойти Александр Разуваев экономист

По прогнозу экономиста, в этом году стоит ориентироваться на паритет евродоллара один к одному и на курс в 75 рублей за доллар.

Что делать с рублевыми сбережениями

При наличии рублевых сбережений специалист посоветовал воспользоваться вкладами, так как ставки по ним все еще высокие. Если есть лишние деньги, экономист предложил обратить внимание на акции российских компаний.

«Если вы хотите заработать на ослаблении рубля, если вы в это верите, купите «Сургутнефтегаз», получите астрономические дивиденды, правда, если вы ставите на ослабление рубля в этом году, то дивиденды будут только летом 2023-го. По «Газпрому» рисуют дивидендную доходность выше 20 процентов, но вы должны понимать, что вы можете эти деньги заморозить на какое-то время», — уточнил Разуваев.

Что делать с валютными сбережениями

Если у вас уже есть валютные сбережения, не стоит предпринимать резких движений, посоветовал экономист. «Я бы не дергался и положил бы в банк. Но надо учитывать, что ставочку [Центральный Банк России] ЦБ вчера хорошо дернул, поэтому больше чем на полгода-год я бы не клал, а дальше бы посмотрел, что будет, так как сейчас очень большая неопределенность», — отметил экономист.

Максимум, чем вы рискуете: тем, что вы назад их можете забрать в рублях по курсу ЦБ Александр Разуваев экономист

Он также рекомендовал быть осторожнее с наличной валютой. «С наличной валютой все что угодно может быть, может даже вернутся времена, как в начале-середине 90-х, когда ты приходил в обменный пункт с наличными долларами, и, если у тебя бумажка была помятая, брали дисконт 3-5 процентов», — предположил Разуваев.

Если нужна валюта для выезда за границу

По его словам, сейчас возникает много проблем, если людям нужна наличная иностранная валюта для выезда за границу. В таком случае экономист предложил альтернативное решение.

Мое ноу-хау: без проблем можно купить в Москве наличный фунт стерлингов. Банк Англии, по факту, не присоединился к санкциям, то есть если вам нужна твердая валюта, наличка, обзвоните банки, поищите по интернету и купите фунт стерлингов — это хорошая идея Александр Разуваев экономист

«Курс хороший и вы без проблем сможете его поменять. При этом, скорее всего, фунт против евро будет расти, потому что в Европе инфляция и прочее, а Великобритания смотрится, если не тихой гаванью, то более защищенной страной», — заключил аналитик.

5 мая курс доллара на Московской бирже опустился ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года, свидетельствуют данные торгов. Евро торгуется на уровне 70 рублей.