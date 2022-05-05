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Курс доллара опустился ниже 66 рублей

Курс доллара опустился ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В начале торгов на Московской бирже курс доллара впервые с марта 2020 года опускался ниже 66 рублей, как минимум одна сделка была проведена по цене 65,3 рубля, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11:06 доллар торгуется на уровне 66,25 рубля, что сравнимо с закрытием 4 мая. Евро вырос до 69,21 рубля, прибавив с начала дня 2,43 процента.

На фоне ограничений, введенных Центробанков в отношении оборота валют в России, и ограничений на торговлю с западными странами, возникшими после введения санкций, участники торгов теряют интерес к долларам и евро ввиду невозможности их полноценного использования.

Поддержку рублю оказывает обязательство продажи валютной выручки для экспортеров. Вместе с тем крепкий рубль угрожает доходам и бюджета, и самих экспортеров. Эксперты не исключают, что российская валюта может продолжить рост, однако определяющее влияние на него будет оказывать административное регулирование, а не рыночные факторы.

Платон Щукин
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