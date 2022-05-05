Неизвестный притворился священником и проник в казармы охраны Елизаветы II

Daily Mail: одетый как священник мужчина проник в казармы охраны Елизаветы II

В Великобритании начато расследование инцидента с участием неизвестного, который притворился священником и проник в казармы охраны британской королевы Елизаветы II. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 26 апреля. Некий мужчина, одетый как священник, подошел к пропускному пункту у казарм Колдсримской гвардии, расположенных рядом с Виндзорским замком, и заявил, что у него назначена встреча с капелланом подразделения.

Как сообщили солдаты, незнакомец говорил с американским акцентом, а истории, которые он рассказывал, «вызвали подозрения относительно его личности». Тем не менее мужчину пригласили поужинать в столовой и переночевать. Утром 27 апреля его выдворили с территории базы после звонка от местных полицейских.

Как рассказал позже владелец паба «Принц Гарри» в Виндзоре, тот же незнакомец попытался получить у него бесплатный обед, представившись другом принца Гарри в понедельник, 25 апреля, но получил отказ. Управляющий ресторана Maison Meejana Джордж Ганем сказал, что незнакомец дважды заходил пообедать в его заведение и утверждал, что служит в церкви по соседству. При этом Ганем уверяет, что видел этого человека впервые в жизни.

Личность неизвестного пока не установлена. Инцидент вызвал серьезные опасения по поводу качества обеспечения безопасности в Виндзоре на фоне приближающихся торжеств в честь 70-летия правления Елизаветы II.

Ранее сообщалось, что компания Mattel представила ограниченную серию кукол Барби Queen. Игрушка посвящена 70-летию правления Елизаветы II.

