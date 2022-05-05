Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Власти Франции арестовали виллу российского бизнесмена в Сен-Тропе

Во Франции арестовали виллу, принадлежащую семье российского бизнесмена Михаила Фридмана
Михаил Фридман

Михаил Фридман. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Власти Франции арестовали виллу, принадлежащую семье российского бизнесмена Михаила Фридмана, на Лазурном Берегу, в Сен-Тропе. Об этом сообщает Nice Matin.

Согласно данным, вилла была приобретена в 1990-х годах компанией Akinita. Ее главным акционером до 2015 года была жена бизнесмена Ольга Айзиман. Позднее 99 процентов акций перешли дочерям Фридмана.

Материалы по теме:
Спасительный разлад. Как девелоперам Чигиринским удается избегать проблем и за границей, и в России?
Спасительный разлад.Как девелоперам Чигиринским удается избегать проблем и за границей, и в России?
4 мая 2022
Отказ от нефти и отключение банков от SWIFT: Европа собирается ввести новые санкции против России
Отказ от нефти и отключение банков от SWIFT:Европа собирается ввести новые санкции против России
4 мая 2022

В Nice Matin утверждают, что семья сдавала виллу в аренду примерно за 4,5 тысячи евро в сутки. Особняк площадью 580 квадратных метров имеет десять комнат и выход к морю. В нем также есть сауна, турецкая баня, джакузи и вертолетная площадка.

Ранее активы миллиардера арестовали на Украине. По запросу прокуратуры был наложен арест на активы находящихся на Кипре компаний, общая сумма которых составляет около 15,5 миллиона долларов (более 1,1 миллиарда рублей). Средства были размещены на счетах украинского банка, находящегося в десятке крупнейших финансовых учреждений страны.

В интервью испанской газете El País Фридман рассказал о финансовых трудностях после наложения на него санкций ЕС и Великобританией. Он пожаловался на нехватку денег на походы в рестораны. «Я должен есть дома и практически нахожусь под домашним арестом», — заявил он. Также предприниматель отметил, что не знает, сможет ли содержать приобретенный дом и продолжит ли жить в Лондоне.

В интервью агентству Bloomberg он признался, что ему приходится обращаться к властям Великобритании, чтобы потратить деньги, однако любой такой запрос удовлетворяется в том случае, если будет признан «разумным». Фридман предположил, что ему придется жить примерно на 2,5 тысячи фунтов стерлингов в месяц.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Лукашенко назвал затянувшейся российскую спецоперацию на Украине
Женщина увидела в детской одежде опасность для девочек
Гейджи сравнил Оливейру и Нурмагомедова
В Крыму стена завода обрушилась на автомобили и дома
Адвокат Шария поделился деталями дела об экстрадиции блогера на Украину
Россиянка нашла останки человека в парке на севере Петербурга
Shell подсчитала потери после ухода из России
В Госдуме ответили на информацию об отправленных Украине разведданных
Из-за холода в Москве продлили отопительный сезон
Бенедикт Камбербэтч захотел сделать перерыв в карьере
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.