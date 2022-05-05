Власти Франции арестовали виллу российского бизнесмена в Сен-Тропе

Во Франции арестовали виллу, принадлежащую семье российского бизнесмена Михаила Фридмана

Власти Франции арестовали виллу, принадлежащую семье российского бизнесмена Михаила Фридмана, на Лазурном Берегу, в Сен-Тропе. Об этом сообщает Nice Matin.

Согласно данным, вилла была приобретена в 1990-х годах компанией Akinita. Ее главным акционером до 2015 года была жена бизнесмена Ольга Айзиман. Позднее 99 процентов акций перешли дочерям Фридмана.

В Nice Matin утверждают, что семья сдавала виллу в аренду примерно за 4,5 тысячи евро в сутки. Особняк площадью 580 квадратных метров имеет десять комнат и выход к морю. В нем также есть сауна, турецкая баня, джакузи и вертолетная площадка.

Ранее активы миллиардера арестовали на Украине. По запросу прокуратуры был наложен арест на активы находящихся на Кипре компаний, общая сумма которых составляет около 15,5 миллиона долларов (более 1,1 миллиарда рублей). Средства были размещены на счетах украинского банка, находящегося в десятке крупнейших финансовых учреждений страны.

В интервью испанской газете El País Фридман рассказал о финансовых трудностях после наложения на него санкций ЕС и Великобританией. Он пожаловался на нехватку денег на походы в рестораны. «Я должен есть дома и практически нахожусь под домашним арестом», — заявил он. Также предприниматель отметил, что не знает, сможет ли содержать приобретенный дом и продолжит ли жить в Лондоне.

В интервью агентству Bloomberg он признался, что ему приходится обращаться к властям Великобритании, чтобы потратить деньги, однако любой такой запрос удовлетворяется в том случае, если будет признан «разумным». Фридман предположил, что ему придется жить примерно на 2,5 тысячи фунтов стерлингов в месяц.