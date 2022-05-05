Рассекречены прототипы плеера iPod

Бывший сотрудник Apple Тони Фаделл показал изображения прототипа iPod с большим экраном

Apple работала над выпуском мультимедийного плеера с большим дисплеем задолго до выхода полноэкранного смартфона. Об этом в своем Twitter сообщил бывший сотрудник компании Тони Фаделл.

Фаделл работал на должности старшего вице-президента подразделения Apple iPod. В преддверии выхода книги о карьере в Силиконовой долине он показал несколько прототипов плеера Apple. Судя по рассекреченным изображениям, американская компания еще в середине нулевых разрабатывала iPod nano с большим экраном.

Инженеры Apple создали несколько макетов, которые имели дисплей, занимающий всю поверхность передней панели. Таким образом, компания рассматривала возможность отказа от физических кнопок. «Мы исследовали все возможности — что, если бы экран был большим? А если бы колесо было большим? А если бы колеса не было?» — прокомментировал изображения специалист.

В итоге в Apple приняли решение отказаться от выпуска полноэкранного плеера. В сентябре 2005 года компания анонсировала первое поколение iPod nano, плеер получил 1,5-дюймовый дисплей и физическое колесо управления. Анонс iPhone X, который является первым компактным устройством Apple с экраном, занимающим всю переднюю панель, состоялся в 2017 году.

Летом 2020 года блогер под ником DongleBookPro рассекретил прототип iPod Touch. По словам автора, первый плеер Apple с сенсорным экраном мог получить глянцевую поверхность корпуса.