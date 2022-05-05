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Спорт

Национальная сборная России по хоккею обыграла молодежную

Национальная сборная России по хоккею обыграла молодежную на турнире в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Национальная сборная России по хоккею обыграла соотечественников из молодежной команды в стартовом матче на турнире в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 5 мая, и завершилась со счетом 4:2. В составе победителей голами отметились Максим Кровяков, Никита Тертышный, Марат Хуснутдинов и Никита Чибриков. У проигравших заброшенные шайбы на счету Матвея Аверочкина и Владимира Грудинина.

Турнир в Санкт-Петербурге проходит с 5 по 8 мая. Помимо российских сборных, в соревнованиях принимает участие белорусская национальная команда. Участники проведут по одному матчу друг с другом на групповом этапе, а затем две лучшие сборные разыграют титул в финале.

28 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Спортсмены лишились возможности выступить на чемпионате мира-2022, их заменят сборные Франции и Австрии.

Алексей Гусев
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