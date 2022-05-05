Небензя заявил о запуске маховика экономических репрессий против России

Небензя: ситуация на Украине позволила запустить маховик экономических репрессий против РФ

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ситуация на Украине позволила Западу запустить давно подготовленный маховик экономических репрессий против РФ. Такое мнение он выразил на заседании Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

По словам постпреда, если и говорить о мировой войне, то она, несомненно, сегодня ведется в экономической области. «У нас нет сомнений, что вы к ней готовились, потому что скорость, с которой был запущен этот маховик, не позволяет усомниться в том, что вы готовились к этому заранее и задолго до того», — подчеркнул Небензя.

Он добавил, что, помимо бесчисленных санкций и запретов, отъема частной собственности у российских граждан, страны Запада также заморозили принадлежащие России счета на сумму 300 миллиардов долларов. «О каком международном праве вы тогда говорите?», — задался он вопросом.

В конце апреля конгрессмены США приняли закон, позволяющий направлять в поддержку Украине арестованные из-за антироссийских санкций активы. Конгрессмены одобрили конфискацию активов иностранцев в случае, если средства получены при поддержке руководства РФ или незаконных действий.