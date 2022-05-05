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Евросоюз приостановит упрощенный визовый режим для российских чиновников

Евросоюзу рекомендовали приостановить упрощенный визовый режим для чиновников из России

Фото: Yves Herman / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) дала странам Евросоюза рекомендации по приостановке упрощения визового режима для российских чиновников и бизнесменов. Об этом говорится в заявлении ЕК, опубликованном в Twitter.

В сообщении подчеркивается, что приостановка упрощенного визового режима не коснется простых граждан РФ.

Ряд российских бизнесменов и чиновников уже попали под санкции Евросоюза, США и ряда других стран. Кроме того, предлагается ввести санкции против российских военных, включая тех, «кто руководил операцией в Мариуполе».

Объединение уже внесло в санкционные списки зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МВД Владимира Колокольцева и других российских чиновников. Документ Евросоюза также подтвердил введение санкций против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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Елизавета Наумова
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