Евросоюз приостановит упрощенный визовый режим для российских чиновников

Евросоюзу рекомендовали приостановить упрощенный визовый режим для чиновников из России

Еврокомиссия (ЕК) дала странам Евросоюза рекомендации по приостановке упрощения визового режима для российских чиновников и бизнесменов. Об этом говорится в заявлении ЕК, опубликованном в Twitter.

В сообщении подчеркивается, что приостановка упрощенного визового режима не коснется простых граждан РФ.

Ряд российских бизнесменов и чиновников уже попали под санкции Евросоюза, США и ряда других стран. Кроме того, предлагается ввести санкции против российских военных, включая тех, «кто руководил операцией в Мариуполе».

Объединение уже внесло в санкционные списки зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МВД Владимира Колокольцева и других российских чиновников. Документ Евросоюза также подтвердил введение санкций против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.