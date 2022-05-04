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В Еврокомиссии назвали дату представления шестого пакета санкций

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестой пакет санкций будет представлен 4 мая

Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала дату представления шестого пакета санкций против России. Во время выступления перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге она заявила, что это произойдет в среду, 4 мая. Ее слова передает РИА Новости.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников сообщила, что новый пакет санкций, который сейчас разрабатывает Европейский союз (ЕС), предполагает отказ от импорта нефти из России в течение шести месяцев.

3 мая верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель раскрыл содержание шестого пакета санкций против России из-за спецоперации на Украине. Он рассказал, что новые ограничения коснутся импорта российской нефти.

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Варвара Кошечкина
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