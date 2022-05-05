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Рубль предложили отвязать от стоимости доллара с помощью пшеницы

ТАСС: ученые предложили отвязать рубль от доллара и привязать к «золотому эквиваленту»

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Ученые предложили отвязать рубль от стоимости доллара с помощью товарных ресурсов России. Например, речь может идти о пшенице, металлах и энергоресурсах, заявил ТАСС замдиректора НИИ «Инновационные финансовые инструменты и технологии» РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Минченков.

Он отметил, что новые предложения не связаны с привязкой рубля к физическому золоту. Ученые разработали проект по созданию обеспечительной меры национальной валюты за счет использования особой группы товаров, обладающих одновременно товарными и денежными свойствами.

Курс доллара от TradingView

На Россию приходится 40 процентов мировых запасов подобных товаров, отметил Минченков. «На основе этих товаров формируется индекс мультитоварной ценовой устойчивости, который позволяет создать товаровалютные резервы в качестве замещения или дополнения к существующим золотовалютным резервам», — пояснил он. Рубль должен не зависеть от доллара, а опираться на товарноресурсное обеспечение, включая «якорный» товар — золото, считает первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, говоря об эквиваленте.

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что научное сообщество предложило в рамках борьбы с последствиями санкций проработать в России создание финансовой системы, при которой стоимость рубля будет привязываться к золоту и валютным ценностям.

Такой вопрос обсуждается, сказал позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Платон Щукин
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