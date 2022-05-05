Рубль предложили отвязать от стоимости доллара с помощью пшеницы

ТАСС: ученые предложили отвязать рубль от доллара и привязать к «золотому эквиваленту»

Ученые предложили отвязать рубль от стоимости доллара с помощью товарных ресурсов России. Например, речь может идти о пшенице, металлах и энергоресурсах, заявил ТАСС замдиректора НИИ «Инновационные финансовые инструменты и технологии» РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Минченков.

Он отметил, что новые предложения не связаны с привязкой рубля к физическому золоту. Ученые разработали проект по созданию обеспечительной меры национальной валюты за счет использования особой группы товаров, обладающих одновременно товарными и денежными свойствами.

На Россию приходится 40 процентов мировых запасов подобных товаров, отметил Минченков. «На основе этих товаров формируется индекс мультитоварной ценовой устойчивости, который позволяет создать товаровалютные резервы в качестве замещения или дополнения к существующим золотовалютным резервам», — пояснил он. Рубль должен не зависеть от доллара, а опираться на товарноресурсное обеспечение, включая «якорный» товар — золото, считает первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, говоря об эквиваленте.

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что научное сообщество предложило в рамках борьбы с последствиями санкций проработать в России создание финансовой системы, при которой стоимость рубля будет привязываться к золоту и валютным ценностям.

Такой вопрос обсуждается, сказал позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.