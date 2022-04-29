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Кремль прокомментировал идею привязки рубля к золоту

Песков заявил, что вопрос привязки рубля к золоту и валютным ценностям обсуждается
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Алексей Никольский / Reuters

Вопрос о создании в России финансовой системы, при которой стоимость рубля будет привязываться к золоту и валютным ценностям, обсуждается. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Так он прокомментировал идею, которую ранее озвучил секретарь Совета безопасности (СБ) Николай Патрушев в связи с санкциями. Он говорил, что такая идея предложена научным сообществом.

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«В частности, предлагается определить стоимость рубля, который должен быть обеспечен как золотом, так и группой товаров, являющихся валютными ценностями, поставить курс рубля в соответствие реальному паритету покупательной способности», — пояснял Патрушев.

Отвечая на вопрос, не идут ли подобные инициативы вразрез с выводами экономической теории, секретарь Совбеза заявил: «Они идут не вразрез с выводами экономической науки, а вразрез с выводами западных учебников экономики». При этом Патрушев подчеркнул, что Россия не выступает против рыночной экономики.

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Платон Щукин
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