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В российском городе провели субботник и собрали 20 тонн отходов

Участники субботника «Зеленый город» собрали в Белгороде 20 тонн отходов

Фото: страница «Волонтеры культуры Белгородской области» во «ВКонтакте»

Российские волонтеры собрали 20 тонн отходов в ходе субботника «Зеленый город» в Белгороде. Как уточняет «360», мероприятие стало одним из субботников, которые проходят в российских регионах с конца апреля по 10 мая под эгидой Российского экологического оператора (РЭО).

Участники субботника, в числе которых оказались студенты местных университетов, осмотрели и привели в порядок территорию прибрежной зоны пляжа «Пескарьер», а также прилегающего лесного массива. Отмечается, что мероприятие было организовано местным отделением ВОО волонтеров-экологов «Делай!», члены которого привлечены к программе РЭО по популяризации экологического волонтерства.

Рассказывая о мероприятии, гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев отметил, что субботник — отличная традиция, призванная популяризировать полезные привычки. «С конца апреля по 10 мая под эгидой РЭО пройдут субботники по всей стране. Всего в проекте принимает участие 40 регионов, 10 из них, в том числе Белгородская область, примут у себя наиболее масштабные субботники. Флагманские субботники также пройдут в Кабардино-Балкарии, Дагестане, Омской, Тамбовской, Кемеровской областях и Севастополе», — добавил он.

Ранее сообщалось, что субботник «Зеленый десант» состоялся в Череповце 28 апреля. В уборке территорий приняли участие более 200 человек, которые собрали 150 килограммов отходов, состоящих из пластиковых бутылок. Кроме того, активисты убрали целый контейнер покрышек, а также четыре восьмикубовых контейнеров смешанных отходов.

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Варвара Кошечкина
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