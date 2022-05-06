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Еще одна европейская страна отказалась оплачивать газ в рублях

Глава МИД Австрии Шалленберг заявил об отказе оплачивать российский газ в рублях

Фото: Pixabay

Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил, что Вена не планирует платить за поставляемый из России газ в рублях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий политика телеканалу Al Jazeera.

Таким образом, Австрия стала еще одной европейской страной, отказавшейся от требований Москвы производить расчеты в российской валюте.

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«Наша позиция ясна. Мы привержены уже существующим соглашениям и не будем платить в рублях, у нас нет такого намерения», — подчеркнул Шалленберг.

23 марта президент России Владимир Путин потребовал перевести оплату за российский газ, поставляемый европейским покупателям, в рубли. Позднее был опубликован соответствующий указ, который подразумевает оплату за газ в евро на счет в Газпромбанке с дальнейшей конвертацией в рубли на внутреннем рынке.

Большинство европейских стран и компаний отказались переводить оплату в рубли, объяснив, что это станет нарушением контракта. Среди тех, кто выражал готовность согласиться на условия Москвы, — власти Венгрии и Словакии.

2 мая министр экологического перехода Франции Барбара Помпили выступила против оплаты российского газа в рублях. Она отметила, что такой шаг идет вразрез с уже согласованным контрактом.

30 апреля министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия отказывается платить за поставки российского газа в рублях, как того требует Москва, как сейчас, так и в будущем. По его словам, страна предпринимает все, чтобы как можно скорее стать независимой от России в вопросах энергопоставок.

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Марина Совина
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