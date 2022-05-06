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Спорт

Бивол ответил на призыв Кличко отстранить его от боя с Альваресом

Российский боксер Дмитрий Бивол заявил, что Виталий Кличко смешивает спорт и политику

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Российский боксер Дмитрий Бивол ответил на призыв бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Виталия Кличко отстранить его от боя с мексиканцем Саулем Альваресом. Его слова доступны на YouTube-канале iFL TV.

«Он спортсмен и должен понимать, что спорт и политика — это разное. Грустно, что он смешивает спорт и политику», — заявил россиянин. При этом Бивол отметил, что поддерживал Кличко на протяжении всей его карьеры и всегда радовался, когда он побеждал.

Ранее мэр Киева Кличко, а также его брат Владимир Кличко призывали к санкциям против российских спортсменов. В частности, они обратились к властям США с просьбой не пускать на территорию страны боксера Бивола.

Бивол и Альварес проведут бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) в полутяжелом весе 7 мая. Поединок состоится в Лас-Вегасе.

Россиянин не проигрывал на профессиональном ринге. На его счету 19 побед в 19 поединках. Биволу предстоит третья защита титула в поединке с Альваресом.

Дарья Коршунова
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