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Россиянам рассказали об опасности кошачьих царапин

Ветеринар Анастасия Щукина: домашние кошки могут заразить человека бартенеллезом

Фото: Daniel Zopf / Unsplash

Россиянам могут грозить болезни, которые передают кошки, в том числе домашние. Об опасности кошачьих царапин и укусов в беседе с «Лентой.ру» рассказали ветеринар и заводчик Анастасия Щукина и старший медицинский консультант «Теледоктор24», педиатр Юлиана Шабатура.

По словам Анастасии Щукиной, кошки могут заразить человека бартенеллезом, который еще называют болезнью кошачьих царапин. «Кошки подхватывают бактерию бартонеллу через фекалии блох, — рассказала она. — Кошки могут заражать друг друга и человека через укус, царапину, слюну. Животное может быть носителем болезни, но при этом у него не будет ее клинических проявлений».

Юлиана Шабатура добавила, что иногда заражение может происходить через дыхательные пути. При этом болезнь передается человеку только от животного, и чаще всего страдают от нее люди с ослабленным иммунитетом.

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Сначала человек может не придать значения царапине или укусу. Позже, по словам педиатра, на месте уже зажившей ранки могут появиться красноватые папулы (узелки, — прим. «Ленты.ру»). Затем они могут нагнаиваться, покрываться корочками.

«Через две-три недели развивается регионарный лимфаденит — увеличенные и болезненные при пальпации лимфоузлы, часто воспаляться может один лимфоузел. Появляются симптомы интоксикации в виде повышения температуры тела, недомогания, головной боли, снижения аппетита, — объяснила Юлиана Шабатурая. — Возможно появление аллергической сыпи на коже, увеличения печени и селезенки».

Если кошка укусила или поцарапала человека, рану следует обработать антисептиками. «Лечение воспалившихся царапин и мест укуса проводит врач. При выраженных симптомах он назначает антибиотики», — добавила Анастасия Щукина.

Чаще всего домашние кошки приносят блох с улицы, поэтому не следует отпускать их гулять без присмотра, считает ветеринар. Впрочем, в некоторых случаях подцепить инфекцию могут даже питомцы, которые не бывают на улице.

«Регулярная обработка кошек и домов от блох обязательны. Особенно нужно обратить внимание на обработку владельцам квартир на первых трех и последних этажах домов, где блохи передвигаются через межпанельные швы и могут заражать даже негуляющих на улице домашних животных. Обрабатывать нужно лежанки и коврики питомцев: стирать и обеззараживать парогенератором. Не лишним будет пройтись парогенератором и под плинтусами», — советует эксперт.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков предупредил о сезонном росте инфекционных заболеваний среди животных. Он также добавил, что весной увеличивается число травматизма среди кошек, случаев цистита, кроме того, уже проснулись клещи и другие паразиты.

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Вера Владзиевская
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