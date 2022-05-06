Определились финалисты Лиги Конференций

«Фейноорд» и «Рома» вышли в финал Лиги Конференций

Нидерландский «Фейеноорд» и итальянская «Рома» вышли в финал Лиги конференций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ответные полуфинальные встречи прошли в четверг, 5 мая. Голландцы на выезде сыграли вничью с «Марселем» (0:0). В первом матче они победили со счетом 3:2. «Рома» дома взяла верх над «Лестером» (1:0). В первой встрече команды не смогли выявить победителя (1:1).

Обладатель титула определится в финальной игре 25 мая. Встреча состоится на стадионе «Арена Комбетаре» в столице Албании Тиране.

2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что российские футбольные клубы будут отстранены от участия в еврокубках в сезоне-2022/2023. Таким образом, отечественные команды не выступят в Лиге чемпионов, Лиге Европы, а также Лиге Конференций.