Изучено влияние антиоксидантов на развитие деменции

Neurology: антиоксиданты оказались способны снизить риск развития деменции до 14 процентов

Американские ученые изучили влияние антиоксидантов на развитие деменции. Оказалось, что люди с более высоким уровнем антиоксидантов в крови могут быть менее склонны к развитию болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

В ходе работы специалисты проанализировали данные 7283 человек, возраст которых не превышал 45 лет на момент начала эксперимента. У испытуемых замерили уровень антиоксидантов до начала исследования и затем наблюдали их еще примерно 16 лет. Участников подразделили на три группы в зависимости от содержания в их крови антиоксидантов.

Выяснилось, что люди с самыми высокими уровнями лютеина, зеаксантина и бета-криптоксантина в крови были менее склонны к развитию деменции, чем люди с более низкими уровнями антиоксидантов. Для лютеина и зеаксантина шанс заболеть деменцией снижался на 7 процентов, а бета-криптоксантин оказался способен снизить риски на 14 процентов. Ученые подчеркнули, что антиоксиданты могут помочь защитить мозг от окислительного стресса, который может вызвать повреждение клеток. Однако необходимы дополнительные исследования.

Ранее ученые из Ирландского национального университета в Голуэе обнаружили биомаркер, способный предсказывать деменцию за семь лет до ее появления. Им оказался белок P-tau181, который при повышении является индикатором развития болезни Альцгеймера.