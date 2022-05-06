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Украинская прокуратура вызвала на допрос Медведева, Матвиенко, Володина и Шойгу

Офис генпрокурора Украины вызвал на допрос Медведева, Матвиенко, Володина и Шойгу

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Офис генерального прокурора Украины вызвал на допрос в Киев ряд российских должностных лиц. Об этом сообщает РИА Новости.

Генпрокуратура опубликовала повестки, адресованные заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву, спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко, спикеру Госдумы Вячеславу Володину, министру обороны Сергею Шойгу, а также главе ФСБ Александру Бортникову, главе СВР Сергею Нарышкину, главе МВД Владимиру Колокольцеву, полпреду президента РФ в ЦФО Игорю Щеголеву и главкому Росгвардии Виктору Золотову.

Согласно документам, все указанные лица вызваны в офис генпрокурора в Киеве на 16, 17 и 18 мая на допрос, который проведет прокурор Александр Клешенко.

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Алевтина Запольская
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