СКР установит украинских инициаторов вызова на допрос Шойгу и Медведева

В СКР захотели найти инициаторов вызова на допрос Медведева, Шойгу, Матвиенко и Володина

Следственный комитет России установит личности украинских инициаторов вызова на допрос российских должностных лиц, в числе которых оказались спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и глава Минобороны Сергей Шойгу. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС.

В пресс-службе ведомства указали, что украинская прокуратура недавно направила еще несколько повесток о вызове на допросы нескольких российских высокопоставленных должностных лиц.

Реагируя на происходящее, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил следователям выяснить основания таких решений, а также установить личности инициаторов и причастных должностных лиц. В дальнейшем их действиям будет дана уголовно правовая оценка.

ТАСС указывает, что ранее офис генпрокурора Украины выписал несколько повесток о вызове на допрос российских должностных лиц. Уточнялось, что повестки были выписаны на имя российских депутатов и сенаторов, преподавателей образовательных организаций, журналистов и других граждан. На сайте генпрокурора в числе прочих были опубликованы повестки директору ФСБ Александру Бортникову, руководителю Службы внешней разведки Сергею Нарышкину, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, главе Росгвардии Виктору Золотову и полномочному представителю президента РФ в Центральном федеральном округе Игорю Щеголеву.