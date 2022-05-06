Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в измене сразу после свадьбы

Эмбер Херд заявила, что Джонни Депп изменил ей сразу после свадьбы

Американская актриса Эмбер Херд обвинила бывшего супруга, голливудского актера Джонни Деппа в измене, совершенной сразу после их свадьбы. Артистка заявила об этом на слушаниях по делу о клевете в адрес Деппа, передает The Independent.

Об измене Херд узнала после того, как нашла в руках заснувшего Деппа разблокированный iPad. «Я увидела, что он переписывался с женщиной, с которой то встречался, то расставался в начале наших отношений. Поэтому я узнала ее по имени, но ту переписку он вел сразу после нашей свадьбы», — сказала актриса на суде.

«Я узнала, что он посещал ее дом сразу после того, как мы поженились, как только прилетел в Лос-Анджелес», — подчеркнула Херд.

Ранее актриса рассказала о первом случае насилия со стороны бывшего мужа и объявила, что ревность Деппа вынуждала ее отказываться от ролей с секс-сценами.

В настоящее время в округе Фэрфакс, штат Вирджиния, проходит суд по делу о клевете. Джонни Депп подал иск против Эмбер Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывания — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась, что избивала бывшего мужа.