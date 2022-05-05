Эмбер Херд заявила об отказе от фильмов с секс-сценами из-за Джонни Деппа

Эмбер Херд заявила, что ревность Джонни Деппа вынуждала ее отказываться от ролей

Американская актриса Эмбер Херд заявила в суде, что отказывалась от фильмов с секс-сценами из-за бывшего мужа Джонни Деппа. Об этом сообщает The Indepedent.

Артистка вспомнила, что ревность звезды «Пиратов Карибского моря» вынуждала ее отказываться от ролей, которые требовали участия в постельных сценах или появления на экране в обнаженном виде. «Я всегда была очень независимой. Я не могла представить, что не буду работать. Никогда не думала, что мне придется объяснять или оправдывать свою работу», — сказала она во время заседания.

По словам Херд, Депп говорил, что ей не нужно работать, потому что он позаботится о ней. Она отметила, что хоть эти слова и можно было воспринять как проявление доброты, она чувствовала, что муж ее контролирует.

В настоящее время в округе Фэрфакс, штат Вирджиния, проходит суд по делу о клевете. Джонни Депп подал иск против Эмбер Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывания — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась, что избивала бывшего мужа.