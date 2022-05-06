Назван возможный срок индексации пенсий в России

Депутат Бессараб допустила, что индексация пенсий пройдет во втором квартале 2022 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по индексации социальных выплат, пенсий и пособий, поэтому решение по этому вопросу может быть принято и реализовано в течение второго квартала 2022 года, предположила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. О возможном сроке индексации выплат она высказалась в разговоре с «Лентой.ру».

«Что касается предположительных уровней индексации, можно основываться на тех официальных показателях, которые предъявляет Росстат. Например, по первому кварталу текущего года Росстат показал инфляцию на уровне 9,95 процента», — отметила депутат.

Она также подчеркнула, что индексация пенсий и пособий после принятия соответствующего решения произойдет автоматически. «Не секрет, что с тех пор, когда Пенсионный фонд России перешел на работу на цифровых платформах, любая индексация любых выплат не требуют дополнительного сбора заявлений от граждан, все производится в автоматическом режиме», — уточнила Бессараб.

Ранее парламентарий сообщила, что в настоящее время размер увеличения выплат обсуждается в профильных ведомствах, где фигурируют цифры от 8 до 10 процентов.

11 апреля президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов потребовал от подчиненных найти способ дополнительно проиндексировать или увеличить пенсии, зарплаты сотрудникам государственных и муниципальных учреждений, а также социальных выплат.

