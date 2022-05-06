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Пенсии в России проиндексируют автоматически

Депутат Госдумы Бессараб сообщила, что россиянам автоматически проиндексируют пенсии

Фото: Nikolay Gyngazov/ Globallookpress.com

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с телеканалом «Москва 24» сообщила, что россиянам автоматически проиндексируют пенсии, предположительно на девять процентов.

Депутат указала, что для этого от гражданина не требуется никаких действий. Пенсионный фонд обладает цифровыми возможностями, чтобы не собирать дополнительные заявления, добавила она.

«Писать заявление для индексации выплаты гражданам не нужно, поскольку это все будет производиться в проактивном режиме», — пояснила Бессараб.

Парламентарий уточнила, что в настоящее время размер увеличения выплат обсуждается в профильных ведомствах, фигурируют цифры от восьми до десяти процентов.

Ранее, 11 апреля, президент России Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов потребовал от подчиненных найти способ дополнительно проиндексировать или увеличить пенсии, зарплаты сотрудникам государственных и муниципальных учреждений, а также социальных выплат.

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Марина Совина
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