Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Индия запустит станцию к Венере

Индия запланировала отправку станции к Венере в 2024 году

Фото: NASA / Globallookpress.com

Дели запланировал отправку автоматической межпланетной станции (АМС) к Венере в 2024 году, сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Индийской организации космических исследований Шридхара Паникера Сомнатха.

«Индия может осуществить подготовку и запуск миссии к Венере в очень короткий срок, поскольку у Индии есть для этого потенциал», — сказал руководитель.

По его словам, запуск АМС запланирован на декабрь 2024 года, выход станции на венерианскую орбиту — на 2025-й. В противном случае миссия может быть запущена в 2031 году.

Сомнатх отметил, что при помощи АМС планируется изучить поверхность и атмосферу Венеры, а также исследовать взаимодействие солнечного ветра с венерианской ионосферой.

В ноябре 2021 года гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что если Россия к 2030 году не запустит миссию к Венере, то «вывалится» из тройки космических держав.

В сентябре 2020 года он же назвал Венеру русской планетой, на которую у России есть определенные планы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
ВКС России ликвидировали склад боеприпасов на заводе в Краматорске
Xiaomi выпустила умную кровать
В России выявили 5541 случай коронавируса за сутки
Звезда сериала «Универ» вспомнила о работе на рынке в 90-е
Лукашенко предсказал боевые действия на Западной Украине
Сотрудникам Минпромторга и Рособоронэкспорта вынесли приговоры по делу о взятках
Буря отправила более тысячи жителей Ирака в больницу
Назван возможный срок индексации пенсий в России
Журналисты сообщили о разрушающих собственные села украинцах
Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК С-300
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.