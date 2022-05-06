В Кремле оценили сообщения об инциденте с российским кораблем в Черном море

Песков заявил, что не располагает данными об ударе по российскому кораблю в Черном море

В Кремле не располагают информацией об ударе, якобы нанесенном Вооруженными силами Украины (ВСУ) по российскому кораблю. Так на распространяемые украинскими источниками сообщения в ходе брифинга с журналистами в пятницу, 6 мая, отреагировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

«Мы не располагаем такой информацией», — заявил официальный представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать сообщения украинских СМИ о том, что в Черном море якобы был нанесен ракетный удар по российскому военному кораблю.

Ранее сообщалось, что представитель Кремля не стал комментировать заявление канцелярии премьер-министра Израиля Нафтали Беннета о том, что президент России Владимир Путин извинился за слова главы МИД РФ Сергея Лаврова. При этом Песков заявил, что Путин находится «на связи с господином Беннетом», президенты условились о продолжении контактов.