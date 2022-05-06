Песков отреагировал на заявление Израиля об извинениях Путина за слова Лаврова

Песков не прокомментировал заявление об извинениях Путина перед Беннетом за слова Лаврова

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать заявление канцелярии премьер-министра Израиля Нафтали Беннета о том, что президент России Владимир Путин извинился за слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, передает ТАСС.

«Разговор был очень важный. Но в настоящий момент нам нечего добавить к тому, что мы сообщили в письменном сообщении по результатам общения», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, что в заявлении Кремля по итогам разговора Путина с Беннетом не говорилось об извинениях.

Представитель Кремля также сообщил, что Россия продолжает доверительный диалог с израильскими друзьями. «Президент на связи с господином Беннетом, они условились о продолжении контактов», — добавил Песков.

Ранее на сайте офиса израильского лидера появилось сообщение, что президент России извинился за слова главы МИД России Сергея Лаврова о «еврейской крови» у Адольфа Гитлера. «Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте», — говорилось в заявлении.

