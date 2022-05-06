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Песков отреагировал на заявление Израиля об извинениях Путина за слова Лаврова

Песков не прокомментировал заявление об извинениях Путина перед Беннетом за слова Лаврова
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать заявление канцелярии премьер-министра Израиля Нафтали Беннета о том, что президент России Владимир Путин извинился за слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, передает ТАСС.

«Разговор был очень важный. Но в настоящий момент нам нечего добавить к тому, что мы сообщили в письменном сообщении по результатам общения», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, что в заявлении Кремля по итогам разговора Путина с Беннетом не говорилось об извинениях.

Представитель Кремля также сообщил, что Россия продолжает доверительный диалог с израильскими друзьями. «Президент на связи с господином Беннетом, они условились о продолжении контактов», — добавил Песков.

Ранее на сайте офиса израильского лидера появилось сообщение, что президент России извинился за слова главы МИД России Сергея Лаврова о «еврейской крови» у Адольфа Гитлера. «Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте», — говорилось в заявлении.

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Варвара Кошечкина
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