Путин извинился за слова Лаврова о «еврейской крови» у Гитлера

Офис премьера Израиля заявил об извинениях Путина за слова Лаврова о Гитлере и евреях

В канцелярии премьер-министра Израиля Нафтали Беннета заявили, что российский президент Владимир Путин извинился за слова главы МИД России Сергея Лаврова о «еврейской крови» у Адольфа Гитлера. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте офиса израильского лидера.

Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте Канцелярия премьер-министра Израиля

При этом в сообщении Кремля, опубликованном после телефонного разговора двух лидеров, ни об извинениях, ни о самом инциденте не упоминается. Утверждается, что Путин поздравил Беннета с Днем независимости Израиля, а также обсудил с израильским премьером предстоящий День победы и попросил передать проживающим в Израиле ветеранам пожелания здоровья и благополучия.

Российский и израильский лидеры не обошли стороной и текущие события на Украине. В Кремле рассказали, что особое внимание Путин и Беннет уделили эвакуации людей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе во взаимодействии с ООН и Международным комитетом Красного Креста.

Историческая перепалка

Скандальное заявление о «еврейской крови» у Гитлера прозвучало в интервью Лаврова итальянской телекомпании «Медиасет». Отвечая на вопрос журналиста, глава российского МИД усомнился в аргументе президента Украины Владимира Зеленского о бессмысленности денацификации страны, глава которой — еврей.

Он выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят

Сергей Лавров глава МИД России

Слова главы российского внешнеполитического ведомства вызвали острую реакцию как у израильского руководства, так и внутри еврейской общины в России. Особенно ситуацию обострил тот факт, что интервью Лаврова вышло спустя несколько дней после Дня Катастрофы, который проводится ежегодно в память о шести миллионах евреев, убитых нацистами.

Глава МИД Израиля Яир Лапид назвал слова своего российского коллеги «исторической ошибкой» и заявил, что Гитлер евреем не был, а обвинения самих евреев в антисемитизме – «самый низменный уровень расизма в отношении евреев». Главный раввин России Берл Лазар, в свою очередь, предложил Лаврову извиниться.

Извинений от российской стороны, впрочем, не последовало. МИД назвал заявление Лапида «антиисторическим» и опубликовал встречное заявление, в котором привел несколько «трагических примеров сотрудничества евреев с нацистами». Внешнеполитическое ведомство обвинило Израиль в поддержке «неонацистского режима» в Киеве, а его официальный представитель Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что израильские наемники воюют «плечом к плечу» с националистическим батальоном «Азова».

Еврейский дедушка

Дебаты о происхождении Гитлера не новы: уже несколько десятилетий существует версия, согласно которой дедушка Гитлера по отцовской линии был евреем. Основанием для подобных утверждений является тот факт, что в документах отца Гитлера, Алоиса Шикльгрубера, не указан его собственный отец — из-за чего делается вывод, что он мог быть незаконно рожденным ребенком. Это заложило почву для всевозможных спекуляций о личности деда Гитлера, вплоть до предположений, что он носил фамилию Ротшильд.

В качестве аргумента в пользу версии о «еврейском дедушке» нередко приводятся мемуары юриста Гитлера, Ганса Франка — в них он утверждает, что фюрер поручил ему лично разобраться в своей родословной. Франк якобы выяснил, что бабушка Гитлера Анна Мария Шикльгрубер работала служанкой у еврейской семьи Франкербергер в австрийском городе Грац, и от ее романа с главой семейства родился отец Гитлера. Хотя эта версия по-прежнему нередко всплывает то в исследованиях, то в публикациях СМИ (например, в 2019 году статью на эту тему опубликовала израильская газета The Jerusalem Post — прим. «Ленты.ру»), никаких подтверждений она так и не нашла: историкам не удалось подтвердить ни утверждения о том, что бабушка Гитлера работала на Франкербергеров, ни о том, что еврейская семья с такой фамилией жила в это время в Граце.

В состоятельности версии о еврейском происхождении Гитлера усомнился и вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский. По его словам, подобные спекуляции делались и до, и после Второй мировой войны. «Одна из таких странных идей, которую приводят как чуть ли не как стопроцентный факт, это то, что кто-то где-то на одном из еврейских кладбищ нашел надгробие, где была написана фамилия "Гютер" — напоминала фамилию "Гитлер". Это ничего не значит, потому что в Германии человек с одной и той же фамилией мог быть как евреем, так и немцем», — рассказал он в беседе с «Лентой.ру».