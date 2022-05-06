Минюст исключил еще несколько человек из реестра СМИ-иноагентов

Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов Жилкина, Лютова, Грезева и Пигалкина

Минюст России исключил из реестра СМИ-иноагентов еще несколько человек. Ими стали Владимир Жилкин, Александр Лютов, Александр Грезев и Илья Пигалкин. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России от 6 мая из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены Жилкин Владимир Владимирович, Лютов Александр Иванович, Грезев Александр Викторович и Пигалкин Илья Валерьевич», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти.

Впервые Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек 29 апреля. Ими стали Аркадий Любарев и Людмила Кузьмина, попавшие в перечень в конце сентября прошлого года.

22 апреля стало известно, что Минюст признал СМИ-иноагентами бывшего главного редактора ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, журналиста Александра Невзорова, журналиста и политического обозревателя Сергея Пархоменко. Также в реестр включили Ярослава Сироткина, Артура Асафьева, Екатерину Лушникову, Владимира Воронова и Виктора Вахштайна.

Жилкин, Лютов, Грезев и Пигалкин попали в список иноагентов 29 сентября 2021 года.