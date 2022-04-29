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Минюст впервые исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек

Минюст России впервые исключил из реестра СМИ-иноагентов двух человек

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Минюст России впервые исключил из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, двух человек. Ими стали Аркадий Любарев и Людмила Кузьмина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России от 29 апреля 2022 года из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены Любарев Аркадий Ефимович и Кузьмина Людмила Гавриловна», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на основании заявлений об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти.

22 апреля стало известно, что Минюст признал СМИ-иноагентами бывшего главного редактора ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, журналиста Александра Невзорова, журналиста и политического обозревателя Сергея Пархоменко. Также в реестр включили Ярослава Сироткина, Артура Асафьева, Екатерину Лушникову, Владимира Воронова и Виктора Вахштайна.

Любарев и Кузьмина попали в список СМИ-иноагентов в конце сентября прошлого года.

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Евгения Наумова
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