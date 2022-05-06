Блогерша раскрыла способ предотвратить выцветание одежды при стирке

Британская блогерша рекомендует выворачивать вещи при стирке для предотвращения выцветания

Жительница Великобритании раскрыла способ предотвратить выцветание одежды при стирке. На соответствующее видео в соцсети обратили внимание в издании The Sun.

Блогерша с никнеймом clothesdoctoruk рекомендует выворачивать вещи перед каждой стиркой. По ее словам, такой метод позволит сохранить цвет, вышивку и принты на ткани в хорошем состоянии на долгое время. Кроме того, большая часть загрязнений находится именно на внутренней стороне изделий, и соответствующая подготовка обеспечит их эффективную очистку. Специалистка также отмечает, что благодаря упомянутому способу катышки на вязаных вещах останутся незаметными.

В заключение юзерша посоветовала не стирать одежду разных цветов и материалов вместе, а также не злоупотреблять стиркой при высокой температуре. «Стирка в холодной воде хороша не только для вещей, но и для экологии», — высказалась героиня материала в ролике.

Ранее в апреле австралийская блогерша Каролина Макколи раскрыла секреты правильной стирки одежды. В первую очередь жительница города Перт рекомендует заменить привычный кондиционер для белья доступной и натуральной альтернативой. По ее словам, белый уксус сделает вещи более мягкими на длительное время, а несколько капель эфирного масла придадут им приятный и стойкий аромат.