В США ограничили применение вакцины Johnson & Johnson от COVID-19

FDA США сообщило, что ограничивает применение вакцины J&J от COVID-19 из-за риска тромбоза

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США сообщило, что ограничивает применение вакцины Johnson & Johnson (J&J) от COVID-19 на фоне риска развития синдрома свертывания крови. Об этом сообщает The Guardian.

Рекомендации были выпущены на основе расследования зарегистрированных случаев тромбозов после прививок J&J.

В феврале Johnson&Johnson приостановила производство вакцины от коронавируса. Компания закрыла единственный завод по производству вакцины от COVID-19 в Нидерландах еще в декабре 2021 года, однако руководство пообещало продолжить выпускать препарат через несколько месяцев.

В декабре 2021 года эксперты при медицинском регуляторе США CDC (Центры по контролю за заболеваниями, ЦКЗ) рекомендовали по возможности не использовать вакцину от коронавируса производства Johnson&Johnson. Причиной стали сообщения о возможных серьезных побочных эффектах препарата.