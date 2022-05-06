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Лолита заговорила на украинском и предложила национализировать ее дом

Певица Лолита предложила национализировать ее дом, деревья на участке и забор

Российская певица Лолита Милявская предложила всем желающим национализировать ее особняк. Так она отреагировала на появившееся в сети мнение о необходимости конфискации имущества некоторых российских артистов. Звезда опубликовала видеообращение к недоброжелателям в своем Telegram-канале.

«Просыпаешься утром и совершенно случайно натыкаешься в YouTube на каких-нибудь добрых граждан, которые все больше рассуждают о национализации имущества артистов российских. Кто виноват во всем? Конечно же, артисты. Поэтому я решила не дожидаться национализации артистов, а сдать имущество добровольно», — пояснила Лолита. Она также заговорила на украинском, вспомнив популярную поговорку про невестку и свекровь.

Певица провела небольшую экскурсию по участку, где расположен дом, предложив конфисковать у нее деревья и бетонный забор. «Национализаторам» Милявская рассказала, что в ее коттедже есть туалет. «Ни на что не намекаю, просто экскурсовод Зимнего [дворца] мне рассказала, как в 1917-м взяли Зимний, зачем-то разбили вазы и насрали на паркет. Просто напоминаю, у меня в доме унитаз, ершик оставляю национализаторам», — заключила артистка.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил, что видеохостинг YouTube необходимо конфисковать и национализировать. По мнению политика, блокировать платформу на территории России не нужно. Двумя неделя позже спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковать активы бизнесменов из недружественных стран.

Нина Ташевская
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