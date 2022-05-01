Спикер Госдумы Володин предложил конфисковать активы бизнесменов из недружественных стран

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковать активы бизнесменов из недружественных стран. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Володин напомнил, что недавно в США приняли закон, который разрешает передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан. Кроме того, по его словам, были заморожены российские золотовалютные резервы на сумму около 300 миллиардов долларов.

«Центробанк в качестве ответной меры запретил иностранным инвесторам выводить средства из нашей финансовой системы. По некоторым оценкам, речь идет о более 500 миллиардах долларов», — отметил он.

Спикер Госдумы обратил внимание, что сегодня российские предприниматели действуют «в соответствии с нормами международного права»: покупают зарубежные компании, работающие в России, и выкупают доли партнеров, которые хотят уйти с российского рынка. «Чего нельзя сказать в отношении ряда недружественных стран: Литвы, Латвии, Польши, да и тех же США, которые просто занимаются воровством», — добавил он.

В качестве ответной меры Володин предложил конфисковать находящиеся на территории России активы бизнесменов из недружественных стран. По его мнению, вырученные от продажи активов средства необходимо направить на развитие России.

28 апреля палата представителей США приняла закон, который разрешает направлять Украине арестованные из-за антироссийских санкций активы. Как стало известно СМИ, средства могут быть направлены на восстановление Украины и гуманитарную помощь гражданам страны.