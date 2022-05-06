Врач объяснил опасность позднего пробуждения и назвал способ восстановить режим

Сомнолог Кудинов заявил, что джетлаг опасен для людей с хроническими болезнями

Врач-сомнолог, специалист по неинвазивной вентиляции легких Павел Кудинов объяснил опасность позднего пробуждения и назвал способ восстановить режим. Он заявил, что сбои биологических часов особенно опасны для людей с хроническими болезнями, пишет Пятый канал.

Врач напомнил, что многие сталкиваются со сбоем суточных биологических ритмов организма, именуемым джетлагом. Зачастую он выражается в том, что люди поздно ложатся спать и поздно просыпаются. При этом их весь день преследует сонливость, недомогание, снижение работоспособности.

Наибольшую опасность такое состояние представляет для людей с повышенным артериальным давлением, у которых оно может повлечь гипертонический криз и другие проблемы со здоровьем. Остерегаться его следует и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями или заболеваниями центральной нервной системы.

«Нарушения сна, в том числе и джетлаг, опасны для людей с хроническими заболеваниями, в том числе проблемами сердечно-сосудистой или центральной нервной системы. Проблемы со сном могут ускорить процессы. Также недосыпы опасны для тех, чья трудовая деятельность связана с повышенной концентрацией внимания», — объяснил Кудинов.

Для восстановления биологического ритма врач рекомендует каждый день просыпаться на час раньше, чтобы организм вошел в привычный график. Эксперт также отметил, что перед сном стоит выпить настой мяты, мелиссы, ромашки или настойку пиона.

Ранее ведущая направления «Медицина сна» в Центральной клинической больнице Управления делами президента России, врач-сомнолог Дарья Лебедева назвала простые способы восстановить режим и нормализовать сон.