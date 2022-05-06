Ребенку выстрелили в лицо на детской площадке в российском городе

«КП»: 12-летнего ребенка госпитализировали с «огнестрельным» ранением лица в Пушкино

В Пушкино Московской области 12-летнего ребенка госпитализировали с «огнестрельным ранением». Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источники в городской центральной детской больнице.

По данным издания, подросток играл на детской площадке и вдруг упал, схватившись за лицо. Очевидцы позвали на помощь, и ребенка госпитализировали. Врачи диагностировали у него «огнестрельное ранение» и застрявшую в мягких тканях лица пульку от пневматического оружия. Ребенка прооперировали, его состоянию ничто не угрожает.

Полиция опросила местных жителей, и те указали на живущего по соседству ровесника пострадавшего, который признался в стрельбе по детской площадке. По словам ребенка, он выстрелил случайно, когда разряжал пневматический пистолет. Полицейские проверяют его версию.

Ранее сообщалось, что дети напали на посетителей ТЦ с игрушечным оружием.