Дети напали на посетителей ТЦ с игрушечным оружием

В Англии задержали группу детей, напавших с оружием на посетителей торгового центра. Об этом пишет BBC News.

Полиция Уэст-Мидлендса рассказала, что дети наставили пистолет на одного из автомобилистов и потребовали у него остановиться и отдать им фургон. Также им поступило сообщение о том, что подростки забрасывали камнями машины и угрожали персоналу ТЦ.

Правоохранители задержали четырех детей: одному из них было семь лет, еще двум по 11 лет, а старшему 12 лет. У них изъяли игрушечный пистолет, выкрашенный в черный цвет, и кухонный нож, которые находились в рюкзаке. Двоих мальчиков арестовали за хранение оружия. В полиции заявили, что проведут беседу с их родителями, а также направят запрос в социальные службы.

Ранее стало известно, что в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия мальчик позвал к себе в гости другого ребенка, после чего случайно выстрелил ему в голову во время игры. Дети забежали в сарай, в котором хранилась пневматическая винтовка отца старшего из них. Мальчик снял оружие со стены, чтобы внимательно его рассмотреть, в результате чего оно выстрелило. Снаряд попал в голову младшему ребенку.