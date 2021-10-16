Росгвардейцы дали первоклассникам боевое оружие на «уроке безопасности»

В Красноярске сотрудники Росгвардии дали школьникам боевое оружие во время урока в школе

В Красноярске сотрудники Росгвардии провели для первоклассников одной из школ Советского района «урок безопасности» и дали детям подержать боевое оружие. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления Росгвардии.

Мероприятия было проведено в преддверии Дня отца. «К огромной радости первоклашек, каждый из них не только поближе рассмотрел специальные средства, которыми пользуются сотрудники Росгвардии, но и подержали в руках "боевой арсенал" состоящий на вооружении в спецподразделении», — говорится в сообщении.

Пользователи соцсетей раскритиковал подобные занятия и посчитали их опасными и неуместными, особенно для первоклассников. В Росгвардии, однако, ничего неправильного в этом не увидели. В управлении ведомства по Красноярскому краю изданию «Подъем» сказали, что оружие не было заряжено, а подобные уроки проводятся ежегодно.

В сентябре 2019-го в Санкт-Петербурге гимназия № 540 пригласила на школьную линейку в честь нового учебного года сотрудников ОМОНа. Частью выступления стало показательное задержание.