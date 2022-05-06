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Посол России указал на активную вовлеченность Польши в события на Украине

Посол РФ Сергеев Андрей рассказал об активной вовлеченности Польши в конфликт на Украине

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Посол России в Польше Сергей Андреев в эфире телеканала «Россия-24» рассказал, что республика активно вовлечена в ситуацию на Украине.

При этом дипломат отметил, что направление развития данных усилий предугадать сейчас достаточно сложно. Официальные лица Польши, по словам Андреева, говорят с гордостью об объемах военной помощи, оказываемой Украине: страна занимает второе или третье место после США и Великобритании.

«На территории Польши проходят крупные натовские учения, войска сосредотачиваются на подступах к границе с Белоруссией. Юго-Восточная Польша является крупнейшим перевалочным хабом для западной военной помощи и для переброски наемников на территорию Украины», — рассказал Андреев.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшем будущем границы между Польшей и Украиной не будет, а народы двух стран «смогут жить вместе на этой земле».

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что для территориальной целостности Украины может исходить угроза со стороны Польши. Он обратил внимание на то, что риторика этой страны давно не была дружественной, но в последние несколько месяцев приобрела враждебный характер.

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Варвара Кошечкина
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