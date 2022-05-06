Дуда спрогнозировал исчезновение границы между Польшей и Украиной

Президент Дуда заявил о скором исчезновении границы между Польшей и Украиной

В ближайшем будущем границы между Польшей и Украиной не будет, а народы двух стран «смогут жить вместе на этой земле». Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе выступления по случаю Дня польской диаспоры во дворце Бельведер в Варшаве, цитату приводят «Ведомости».

«Между нашими странами — Польшей и Украиной — больше не будет границы. Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и отстраивая совместно свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», — спрогнозировал Дуда. По его словам, на данный момент Польша делает все для помощи Украине в отражении «российской агрессии».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для территориальной целостности Украины может исходить угроза со стороны Польши. Он обратил внимание на то, что риторика этой страны давно не была дружественной, но в последние несколько месяцев приобрела враждебный характер.

О планах президента Польши присоединить Украину также сообщали экс-депутат Верховной Рады Илья Кива и глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. По данным СВР, Польша прорабатывает совместно с США план по установлению военно-политического контроля Варшавы над «своими историческими территориями». Согласно плану Польша планирует ввести войска в западные регионы страны под предлогом «защиты от российской агрессии».