Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Экс-депутат Рады заявил о планах Польши присоединить Украину

Экс-депутат Рады Кива заявил, что Дуда прямо сказал о планах Польши присоединить Украину

Фото: Dmytro Smolyenko/ Globallookpress.com

Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива заявил о том, что президент Польши Анджей Дуда прямо сказал о планах присоединить Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал бывшего парламентария.

Кива обратил внимание на слова польского лидера об отношениях Варшавы и Киева и о том, что народы двух государств станут братскими, «между ними исчезнет граница, а поляки и украинцы будут вместе строить общее счастье и силу».

«Президент Польши открыто уже заявляет и празднует присоединение Украины», — подчеркнул экс-депутат.

Кива также обвинил президента Украины Владимира Зеленского и его администрацию в «уничтожении» страны и предложил судить власти за государственную измену.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял о планах Польши установить контроль над частью территории Украины. По данным ведомства, Варшава планирует ввести войска в западные регионы страны под предлогом «защиты от российской агрессии».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин извинился за слова Лаврова о «еврейской крови» у Гитлера
В пяти российских регионах рассказали о гибели военных на Украине
Пентагон отверг передачу Украине данных о местонахождении российских командиров
Москвичам пообещали теплый июнь
Экс-депутат Рады заявил о планах Польши присоединить Украину
Евросоюз предложил внести в санкционный список Алину Кабаеву
Лукашенко призвал Зеленского «выйти из образа»
В Израиле три человека погибли при нападении мужчин с топором и пистолетом
TeamViewer прекратила работу в России и Белоруссии
В Госдуме оценили возможность ядерного удара со стороны России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.