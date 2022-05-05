Экс-депутат Рады заявил о планах Польши присоединить Украину

Экс-депутат Рады Кива заявил, что Дуда прямо сказал о планах Польши присоединить Украину

Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива заявил о том, что президент Польши Анджей Дуда прямо сказал о планах присоединить Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал бывшего парламентария.

Кива обратил внимание на слова польского лидера об отношениях Варшавы и Киева и о том, что народы двух государств станут братскими, «между ними исчезнет граница, а поляки и украинцы будут вместе строить общее счастье и силу».

«Президент Польши открыто уже заявляет и празднует присоединение Украины», — подчеркнул экс-депутат.

Кива также обвинил президента Украины Владимира Зеленского и его администрацию в «уничтожении» страны и предложил судить власти за государственную измену.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял о планах Польши установить контроль над частью территории Украины. По данным ведомства, Варшава планирует ввести войска в западные регионы страны под предлогом «защиты от российской агрессии».

