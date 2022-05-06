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Кремль заявил о возможной угрозе целостности Украины со стороны Польши

Пресс-секретарь Песков заявил об угрозе от Польши для территориальной целостности Украины

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Для территориальной целостности Украины может исходить угроза со стороны Польши. О возможной опасности заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в пятницу, 6 мая, приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента обратил внимание на то, что риторика этой страны давно не была дружественной, но в последние несколько месяцев приобрела враждебный характер.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил о том, что президент Польши Анджей Дуда прямо указал на планы присоединить Украину.

О планах установить польский контроль над частью территории Украины также сообщал глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. По его словам, Польша прорабатывает совместно с США план по установлению военно-политического контроля Варшавы над «своими историческими территориями», в соответствии с которым поляки хотят ввести войска в западные регионы страны под предлогом «защиты от российской агрессии».

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Евгения Куликова
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