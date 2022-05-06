Трамп изучал возможность ракетных ударов по объектам в Мексике

Экс-президент США Трамп изучал возможность ракетных ударов по нарколабораториям в Мексике

Бывший президент США Дональд Трамп изучал возможность ракетных ударов по нарколабораториям в Мексике. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на готовящиеся к публикации мемуары бывшего главы Пентагона Марка Эспера.

По словам экс-министра, летом 2020-го бывший американский лидер по крайней мере дважды спрашивал его, может ли армия США «ударить ракетами по Мексике, чтобы уничтожить нарколаборатории». Автор книги утверждает, что Трамп был крайне недоволен притоком наркотиков через южную границу и заявлял, что власти Мексики не контролируют собственную страну.

«Мы просто запустим несколько ракет Patriot, никто не узнает, что это мы», — приводит Эспер слова Трампа в ответ на возражения против бомбардировки. Он также отмечал, что будет просто отрицать сам факт удара.

Экс-министр вспомнил, что решил бы, что такой план являлся шуткой, если бы не смотрел в этот момент в лицо Трампу.

Ранее Трамп заявил, что США «умирают изнутри» из-за миграционного кризиса и бездействия властей. Экс-президент пожаловался на миллионы нелегальных мигрантов, которые «отравляют» Соединенные Штаты. По его словам, американские власти в большинстве случае даже не останавливают и не допрашивают их.