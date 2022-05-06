Российские ПВО перехватили два снаряда РСЗО «Смерч» на Украине

МО РФ сообщило, что российские ПВО перехватили два снаряда РСЗО «Смерч» в районе Изюма

Российские силы противовоздушной обороны перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» в районе Изюма на Украине. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, были уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над населенными пунктами Липцы Харьковской области, Сладкое и Землянка Донецкой народной республики (ДНР), а также Третьяковка, Варваровка Луганской народной республики (ЛНР) и в районе острова Змеиный.

Ранее в Минобороны рассказали, что российская система ПВО уничтожила самолеты Су-25 и Миг-29, а также несколько беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточняется, что самолеты были уничтожены в районе села Преображенное Луганской области. ПВО уничтожила 13 беспилотников, а также перехватила 4 баллистические ракеты «Точка-У», добавили в ведомстве.

Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены: 152 самолета, 112 вертолетов, 749 беспилотных летательных аппаратов, 291 зенитный ракетный комплекс, а также 2867 танков и других боевых бронированных автомобилей.