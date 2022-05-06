В Минобороны отчитались об уничтоженных самолетах и беспилотниках ВСУ

В Минобороны заявили об уничтожении системой ПВО Су-25, Миг-29 и беспилотников ВСУ

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила самолеты Су-25 и Миг-29, а также несколько беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Самолеты были уничтожены в районе села Преображенное Луганской области Украины. По словам Конашенкова, ПВО уничтожила 13 беспилотников, а также перехватила 4 баллистические ракеты «Точка-У».

Минобороны подсчитало, что всего с начала проведения специальной операции российскими войсками были уничтожены 151 самолет, 112 вертолетов и 742 беспилотных летательных аппарата ВСУ.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства добавил, что цель операции — денацификация и демилитаризация Украины.