В Совфеде указали на ошибку Евросоюза

Сенатор Климов заявил, что Евросоюз путает экономику и политику

Руководство Евросоюза путает экономические цели, с которыми объединение создавалось изначально, и политику. Таким мнением поделился зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

По его словам, о такой смене вектора общеевропейской политики можно говорить с момента принятия в ЕС Латвии, Литвы и Эстонии. Это решение, как считает сенатор, не было продиктовано экономической целесообразностью и желанием создать общеевропейский рынок, лежавшими в основе ЕС.

Климов уверен, что принятие в Евросоюз Прибалтики было обусловлено давлением США и НАТО и привело к излишней политизации общеевропейского проекта.

При этом сенатор отмечает, что говорить о том, что все страны ЕС однозначно против подобных шагов, не стоит, однако уже есть пример покинувшей объединение Великобритании, и «есть все основания предполагать, что отдельные страны в будущем могут последовать ее примеру».

Ранее против введения общеевропейского эмбарго на российские энергоресурсы высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что последствия такого решения будут разрушительны для венгерской экономики и сравнил их с атомной бомбардировкой страны.