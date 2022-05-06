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Спорт

Провалившего взвешивание чемпиона UFC лишили титула

Провалившего взвешивание чемпиона UFC Чарльза Оливейру лишили титула

Фото: Diego Ribas / Global Look Press

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Чарльз Оливейра лишен титула. Об этом сообщает MMA Fighting.

Это произошло после того, как бразилец провалил взвешивание перед поединком с Джастином Гейджи. Спортсмен не смог показать нужный вес и теперь не сможет отстоять чемпионский пояс. Бой состоится, и если американец выиграет, он станет новым чемпионом. В противном случае титул окажется вакантным.

Гейджи и Оливейра проведут бой 8 мая. Поединок состоится в рамках турнира UFC 274 в американском Финиксе.

Всего на счету Оливейры 32 победы при восьми поражениях в смешанных единоборствах (ММА). Еще один поединок был признан несостоявшимся. Гейджи в 26 боях одержал 23 победы и потерпел три поражения.

Алексей Гусев
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