Провалившего взвешивание чемпиона UFC лишили титула
Провалившего взвешивание чемпиона UFC Чарльза Оливейру лишили титула
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Чарльз Оливейра лишен титула. Об этом сообщает MMA Fighting.
Это произошло после того, как бразилец провалил взвешивание перед поединком с Джастином Гейджи. Спортсмен не смог показать нужный вес и теперь не сможет отстоять чемпионский пояс. Бой состоится, и если американец выиграет, он станет новым чемпионом. В противном случае титул окажется вакантным.
Гейджи и Оливейра проведут бой 8 мая. Поединок состоится в рамках турнира UFC 274 в американском Финиксе.
Всего на счету Оливейры 32 победы при восьми поражениях в смешанных единоборствах (ММА). Еще один поединок был признан несостоявшимся. Гейджи в 26 боях одержал 23 победы и потерпел три поражения.