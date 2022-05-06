Пилоты известного лоукостера забыли пассажиров в аэропорту и улетели без них

Самолет авиакомпании Ryanair улетел с Майорки без 14 пассажиров на борту

Самолет авиакомпании Ryanair улетел из аэропорта Пальма-де-Майорка в Испании без 14 пассажиров на борту. Об этом сообщает LADBible.

По данным издания, отдыхающие вовремя зарегистрировались на рейс и ждали вылета у выхода на посадку. Позже им сообщили, что в автобусе, который должен был доставить их к авиалайнеру, нет мест, и им придется подождать другой, однако новый шаттл так и не прибыл. В итоге туристы поняли, что пилоты известного лоукостера забыли про них и улетели.

Представитель Ryanair извинился за доставленные неудобства и заявил, что ситуация произошла по вине диспетчера, управляющего работой автобусов в аэропорту. По его словам, пострадавшие пассажиры получили ваучеры на прохладительные напитки и были пересажены на более поздний рейс.

В апреле пассажирка авиакомпании Ryanair рассказала в соцсетях, что едва влезла в кресло самолета, а также пожаловалась на слишком узкий туалет и вызвала споры среди пользователей. 29-летняя плюс-сайз-модель из Великобритании Кирсти Лиэнн рассказала подписчикам, что летела из Лондона в Гамбург. По словам девушки, сиденье, которое ей предоставили, было очень узким и неудобным. Она добавила, что даже не смогла воспользоваться столиком с подносом из-за нехватки пространства вокруг.