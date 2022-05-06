Захарова отреагировала на заявление МИД Китая по Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление замглавы МИД Китая Лэ Юйчэна по Украине. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Захарова процитировала китайского дипломата, который заявил, что западные страны намерены использовать Украину в качестве «пушечного мяса» для ослабления России и поддержания своей гегемонии. «Зеленский, вроде, раньше слушал Пекин. Когда дойдет-то?» — задалась она вопросом, поинтересовавшись, будут ли в противном случае украинские власти «обзывать "ливерной колбасой"» и китайцев.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал канцлера страны Олафа Шольца за отказ посетить Киев и назвал его «оскорбленной ливерной колбасой». До этого Шольц отказался посетить Киев, объяснив это тем, что президент Украины Зеленский не захотел принять немецкого коллегу Франк-Вальтера Штайнмайера.