Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Захарова отреагировала на заявление МИД Китая по Украине

Мария Захарова прокомментировала заявление замглавы МИД Китая Лэ Юйчэна по Украине
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление замглавы МИД Китая Лэ Юйчэна по Украине. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова процитировала китайского дипломата, который заявил, что западные страны намерены использовать Украину в качестве «пушечного мяса» для ослабления России и поддержания своей гегемонии. «Зеленский, вроде, раньше слушал Пекин. Когда дойдет-то?» — задалась она вопросом, поинтересовавшись, будут ли в противном случае украинские власти «обзывать "ливерной колбасой"» и китайцев.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал канцлера страны Олафа Шольца за отказ посетить Киев и назвал его «оскорбленной ливерной колбасой». До этого Шольц отказался посетить Киев, объяснив это тем, что президент Украины Зеленский не захотел принять немецкого коллегу Франк-Вальтера Штайнмайера.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минюст признал иноагентами Моргенштерна, Соболь и Гозмана
Международная федерация тенниса приостановила членство России в организации
В Китае рассказали о последствиях экспансии НАТО в Азии
Американцев призвали отказаться от посещения мероприятий в Москве 9 мая
Жителям Херсонской области пообещали право на российское гражданство
В Херсонской области заявили о начале сворачивания украинскими банками работы
В Пентагоне заявили о предоставлении Киеву «полезных и релевантных» разведданных
Власти Москвы решили выделить 110 миллиардов рублей на программу реновации
Вучич объяснил стремление Запада требовать от Сербии признания Косово
Власти Белгорода объяснили громкие звуки в небе над городом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.