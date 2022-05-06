Захарова отреагировала на заявление МИД Китая по Украине

Мария Захарова прокомментировала заявление замглавы МИД Китая Лэ Юйчэна по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление замглавы МИД Китая Лэ Юйчэна по Украине. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова процитировала китайского дипломата, который заявил, что западные страны намерены использовать Украину в качестве «пушечного мяса» для ослабления России и поддержания своей гегемонии. «Зеленский, вроде, раньше слушал Пекин. Когда дойдет-то?» — задалась она вопросом, поинтересовавшись, будут ли в противном случае украинские власти «обзывать "ливерной колбасой"» и китайцев.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал канцлера страны Олафа Шольца за отказ посетить Киев и назвал его «оскорбленной ливерной колбасой». До этого Шольц отказался посетить Киев, объяснив это тем, что президент Украины Зеленский не захотел принять немецкого коллегу Франк-Вальтера Штайнмайера.