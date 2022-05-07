ЦСКА проиграл «Сочи» и остался на четвертом месте в РПЛ

ЦСКА проиграл «Сочи» в матче 28-го тура РПЛ, забил полузащитник Макарчук

Московский ЦСКА проиграл «Сочи» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на «ВЭБ Арене» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на десятой минуте забил полузащитник сочинцев Артем Макарчук. В добавленное ко второму тайму время был удален хавбек армейцев Ильзат Ахметов за фол последней надежды.

После 28 туров ЦСКА остался на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Сочи» находится на третьем месте, имея в активе 52 очка. Петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России.

В следующем туре сочинцы 13 мая примут «Нижний Новгород», а армейцы на выезде сыграют с «Краснодаром» 15 мая. Обе встречи начнутся в 19:00 по московскому времени.