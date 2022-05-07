Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Урал
1:3
Завершен
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|28-й тур
Зенит
1:0
Завершен
Химки
Россия - Премьер-Лига|28-й тур
Ливерпуль
Сегодня
21:45 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|36-й тур
Челси
2:2
Завершен
Вулверхэмптон
Англия - Премьер-лига|36-й тур
Манчестер Сити
Завтра
18:30 (Мск)
Ньюкасл Юнайтед
Англия - Премьер-лига|36-й тур
ЦСКА
0:1
Завершен
Сочи
Россия - Премьер-Лига|28-й тур
Брайтон энд Хоув Альбион
4:0
2-й тайм
live
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|36-й тур
Ницца
Сегодня
22:00 (Мск)
Нант
Кубок Франции|Финал
Спорт

ЦСКА проиграл «Сочи» и остался на четвертом месте в РПЛ

ЦСКА проиграл «Сочи» в матче 28-го тура РПЛ, забил полузащитник Макарчук

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Московский ЦСКА проиграл «Сочи» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на «ВЭБ Арене» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на десятой минуте забил полузащитник сочинцев Артем Макарчук. В добавленное ко второму тайму время был удален хавбек армейцев Ильзат Ахметов за фол последней надежды.

После 28 туров ЦСКА остался на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Сочи» находится на третьем месте, имея в активе 52 очка. Петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России.

В следующем туре сочинцы 13 мая примут «Нижний Новгород», а армейцы на выезде сыграют с «Краснодаром» 15 мая. Обе встречи начнутся в 19:00 по московскому времени.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о сбитой авиации Украины вблизи острова Змеиный
ЦСКА проиграл «Сочи» и остался на четвертом месте в РПЛ
Диетолог назвала полезные маринады для шашлыка
Минобороны России заявило об уничтожении до 210 националистов
В Испании украинец брызнул из перцового баллончика в лицо россиянке
Оценены шансы Турции заменить Россию на мировом рынке газа
Народная милиция ДНР раскрыла подробности задержания гражданина Хорватии
Известный танцовщик заявил о преимуществах Москвы
Стали известны детали предложения Дзюбе от «Црвены Звезды»
Минобороны сообщило об уничтожении украинских беспилотников
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.