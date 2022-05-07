Врач рассказала о неожиданном опасном свойстве шашлыка в сочетании с алкоголем

Врач Капнинская рассказала, что закусывание алкоголя шашлыком приводит к обезвоживанию

Маринад для шашлыка содержит уксус, который замедляет процесс распада алкоголя в организме, что в свою очередь приводит к обезвоживанию. О неожиданным опасном свойстве шашлыка в сочетании с алкоголем «Ленте.ру» рассказала врач-терапевт «Инвитро-Москва» Надежда Капнинская.

«Желудок с трудом переваривает жирное жареное мясо и без алкоголя. Если спиртное закусить шашлыком, двойную нагрузку получат все органы пищеварения. В состав большинства маринадов входит уксус, который замедляет процесс распада алкоголя в организме, и в результате происходит обезвоживание», — сказала она.

Капнинская уточнила, что жирная пища и большое количество алкоголя также сильно увеличивают нагрузку на печень.

По ее словам, данный процесс самым отрицательным образом сказывается на работе всех органов, однако проблемы могут проявиться не сразу, а спустя несколько недель.

Ранее спортивный врач Александра Пурига объяснила, что шашлык — это не блюдо для регулярного рациона, и его нельзя есть чаще, чем раз в неделю. Она рекомендовала добавить к еде свежие овощи и травы, а также посоветовала тщательно подходить к выбору маринада для шашлыка, избегая вариантов с майонезом и фруктами, которые могут создать карамелизированную сахарную корочку.